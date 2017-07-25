Девять кандидатов претендуют на кресло Нарышкина в Госдуме

Санкт-Петербург, , 20:22 — REGNUM Документы для регистрации на дополнительных выборах в Государственную думу VII созыва по Кингисеппскому избирательному округу №112 подали девять кандидатов. Шестеро из них уже зарегистрированы. Об этом сегодня, 25 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Ленинградской области.

Так, избирком зарегистрировал для участия в допвыборах в Госдуму Андрея Широкова от «Российской партии пенсионеров», Сергея Гуляева от партии «Яблоко», Марину Любушкину от «Справедливой России», Николая Кузьмина от КПРФ, Сергея Уразова от «Патриотов России», Наталью Круглову от ЛДПР,

Подали документы в избирком и ожидают регистрации Валерий Шинкаренко от партии «Родина», Константин Жуков от «Коммунистов России», а также нынешний глава сектора агропромышленного комплекса Ленинградской области Сергей Яхнюк от «Единой России».

Напомним, дополнительные выборы в Кингисеппском избирательном округе №112 округе проводятся, поскольку победивший на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года спикер нижней палаты парламента VI созыва Сергей Нарышкин сложил мандат в связи с тем, что уже 22 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин назначил его главой Службы внешней разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, на предварительном голосовании, которое прошло в Ленинградской области 28 мая, абсолютным лидером в Кингисеппском одномандатном округе, получив более 90% голосов, стал заместителя председателя правительства региона по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк. В проходивших одновременно праймериз по выборам в Заксобрание Яхнюк также победил в Приозерском избирательном округе, набрав 56,6% голосов, но ожидаемо отказался от возможности претендовать на мандат областного депутата.

Одновременно с думским мандатом в единый день голосования 10 сентября 2017 года на допвыборах в Законодательное собрание Ленобласти будет разыгран мандат Дмитрия Василенко, освободившийся после назначения этого депутата сенатором в Совет Федерации от Ленобласти.

Претендовать на освободившийся мандат депутата областного парламента по Кировскому одномандатному избирательному округу №9 будут Вадим Малык от «Единой России», Иван Санько от КПРФ, Сергей Воскресенский от ЛДПР и Константин Масалов от «Справедливой России».

Отметим, прием документов для регистрации кандидатов на довыборы в Госдуму заканчивается 26 июля, в парламент Ленобласти — 29 июля. Выдвижение кандидатов партиями завершилось 19 и 20 июля, соответственно.

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