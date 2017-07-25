Подлодки станут главными участниками праздника на День ВМФ под Мурманском

Североморск, Мурманская область, , 19:59 — REGNUM В День Военно-морского флота России, 30 июля, атомная подводная лодка «Обнинск» и большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» станут главными участниками военно-спортивного праздника в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — города Североморска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 25 июля в пресс-службе флота.

«Эпизод развёртывания подводных лодок для скрытного выполнения своих основных задач будет показан после траления фарватера корабельной тральной группой, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Экипажи подводных лодок «Калуга» и «Обнинск» выполнят погружение под воду из надводного положения, через некоторое время они отработают элемент всплытия».

По словам Серги, генеральная репетиция военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ РФ запланирована на 28 июля.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, всего в празднике в честь Дня ВМФ в Североморске примут участие около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. Надводные корабли, подводные лодки продемонстрируют различные элементы тактических действий по своему предназначению.

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Часть кораблей отправилась в Кронштадт: там и в Санкт-Петербурге 30 июля 2017 года пройдёт Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ России. От Северного флота в нём примут участие около 10 кораблей и судов, в том числе корабли 1 ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне.

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