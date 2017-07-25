За пост губернатора Севастополя поборются пять кандидатов

Севастополь, , 19:46 — REGNUM Городская избирательная комиссия Севастополя 25 июля зарегистрировала еще двух кандидатов на первых выборах губернатора города, которые пройдут 10 сентября. Ранее статус зарегистрированных кандидатов получили три претендента. Остальные пять желающих побороться за пост высшего должностного лица Севастополя, получили отказ горизбиркома. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель ГИКа Александр Петухов.

«Сегодня избирательная комиссия рассмотрела документы, предоставленные семью кандидатами на выборах губернатора города. Два кандидата — Иван Ермаков и Николай Кряжев зарегистрированы кандидатами. Решения приняты комиссией единогласно», — сказал Петухов. — Пяти кандидатам отказано в регистрации».

Таким образом, в выборах главы Севастополя примут участие пять человек: врио губернатораДмитрий Овсянников («Единая Россия»), Роман Кияшко (КПРФ), Илья Журавлев (ЛДПР), Иван Ермаков (партия «Патриоты России») и Николай Кряжев (Коммунистическая партия социальной справедливости»).

Председатель горизбиркома сообщил, что трем кандидатам отказано в регистрации, поскольку они не предоставили документы. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный Союз»), Никита Штыков («Российская экологическая партия «Зеленые») и Денис Меркулов (от «Интернациональной партии России»).

«Двум кандидатам: Виктору Резанову («Народ против коррупции») и Вадиму Колесниченко («Партия Великое Отечество») отказано в регистрации в связи с выявленными нарушениями закона на этапе выдвижения и отсутствия необходимого количества достоверных подписей», — сказал Петухов.

Он добавил, что оба кандидата заявили о намерении опротестовать действия комиссии в судах и в Центризбиркоме.

«Отказы комиссии в регистрации обоснованны, поскольку она не могла принимать иное решение — вне требования субъектового закона «О выборах губернатора города Севастополя». Обращения кандидатов вполне допустимы, однако практикой Конституционного суда РФ подтверждались решения избирательных комиссий», — подытожил глава ГИК.

Следующий этап работы горизбиркома — проведение жеребьевки о предоставлении бесплатного эфирного времени для агитации, а также информирование населения о предстоящих выборах. Поскольку около 15% севастопольецв проживают не по адресам регистрации, поэтому с 26 июля избиратели могут получить открепительные талоны для голосования по фактическому месту проживанию.

По данным ГИК, по состоянию на 1 июля в городе насчитывается 306 631 избиратель, что почти на пять тысяч больше, чем на выборах в ЗС и референдуме в 2014 году.

Из бюджета города на выборы планирую израсходовать 35 млн рублей. Законом о выборах Севастополя определен максимальный избирательный фонд кандидатов — в размере 100 млн рублей.

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