Молдавия обманула: Гагаузия осталась как обычный район

Кишинёв, , 19:37 — REGNUM Парламент Молдавии отказался вводить специальный уровень управления для Гагаузии, оставив ее на одном уровне с обычными районами и муниципиями. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в принятых парламентом Молдавии законопроектах о Гагаузии ранее согласованное Кишиневом и Комаром положение об особом уровне управления было исключено.

Депутаты также исключили пункт о возможности присоединения к Гагаузии и выхода из ее состава населенных пунктов. Тем не менее парламентарии от правящей Демпартии Молдавии назвали это «золотой серединой» и «консенсусом». По словам депутата-демократа Корнела Дудника, представляющего Гагаузию, автономии даны «полномочия второго уровня управления плюс полномочия, прописанные в законе об особом правовом статусе».

Три законопроекта о функционировании Гагаузской автономии ранее были согласованы молдавско-гагаузской межпарламентской группой, и должны были стать началом приведения законодательства Молдавии в соответствие с законом об особом статусе Гагаузии, однако затем эти проекты до неузнаваемости перекроили в парламентских комиссиях в Кишиневе.

Справка ИА REGNUM :

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства 4 года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня обычного молдавского района.

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