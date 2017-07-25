Украина ответила на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы в США

Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Посольство Украины в США ответило на обвинения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа во вмешательстве в американские выборы. Соответствующее заявление украинской дипломатической миссии опубликовано сегодня, 25 июля, в официальном Twitter-аккаунте посольства.

«Ответственно заявляем: правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах-2016. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины», — сказано в заявлении украинского посольства в Вашингтоне.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее написал в своём Twitter-аккаунте, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию на выборах 2016 года были направлены на то, чтобы улучшить позицию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Стоит отметить, что ещё в середине июля 2017 года пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что представители Демократической партии США обращались за помощью к украинскому посольству в Вашингтоне во время президентских выборов 2016 года.

После этого, 25 июля, президент США Дональд Трамп обвинил Украину в попытках саботировать его предвыборную кампанию.

Ранее издание Politico опубликовало расследование, в котором говорилось о попытках представителей официального Киева помочь кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе предвыборной гонки в США. В частности, речь шла о поиске информации, которая могла бы навредить представителю Республиканской партии Дональду Трампу и его штабу.

Трамп поручил генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу начать расследование вмешательства Украины в выборы в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команда Трампа решил отбиться от обвинений со стороны демократов в «связях с Россией» с помощью контр обвинений в «связях демократов с Украиной».