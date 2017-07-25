В ДНР разработают регламент прохождения транспорта на КПВВ с Украиной и РФ

Донецк, , 19:22 — REGNUM Сегодня, 25 июля, глава ДНР Александр Захарченко провел совещание с руководителями министерств, ведомств и силовых структур, на котором обсудил вопросы улучшения качества работы республиканских таможенных пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

«"На «прямую линию» пришло много жалоб, вопросов и просьб наших граждан по поводу неудовлетворительной работы контрольно-пропускных пунктов. Это касается не только плохого обеспечения минимальными удобствами: зонами отдыха, медицинской помощью, но самое главное — это огромные очереди и хамское отношение сотрудников пограничной службы. Сегодня мы должны решить эти вопросы», — сказал Захарченко.

Отмечается, что глава республики дал поручения устранить возникшие проблемы.

«Министру строительства и ЖКХ Сергею Наумцу поручаю до 15 августа 2017 года обеспечить и оборудовать КПВВ на линии разграничения и на границе с РФ необходимыми сооружениями и навесами. И.о. министра здравоохранения — обеспечить КПВВ необходимыми медикаментами. И.о. министра транспорта Игорю Андриенко поручаю организовать маршруты подвоза граждан в «серой зоне» по территории КПВВ, расположенных вдоль линии разграничения», — сказал Захарченко.

Также глава республики призвал разработать единый регламент прохождения транспорта на КПВВ с Украиной и Российской Федерацией.

«Разработать единый регламент прохождения транспорта на КПВВ и границе с РФ… Проверить республиканских перевозчиков. Министру внутренних дел Алексею Дикому — заняться «перекупщиками» мест в очереди на контрольно-пропускных пунктах. До 27 июля текущего года должна быть создана межведомственная комиссия, состоящая из руководителей министерств, ведомств и представителей силовых структур, которая будет заниматься данными проблемами и решать все возникающие вопросы. До 1 августа на всех КПВВ и границе с РФ должны быть установлены информационные стенды с телефонами «горячих линий» всех ответственных служб», — дал поручение Захарченко.

Кроме того, представители силовых ведомств ДНР объяснили одну из причин задержек при прохождении границ недостатком сотрудников пограничной службы и нехваткой оргтехники на местах. В связи с этим Захарченко распорядился рассмотреть возможность расширения штата сотрудников погранслужбы и обеспечить КПВВ материально-технической базой.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня во время «прямой линии» с жителями Донбасса глава ДНР Захарченко объяснил отсутствие человеческих условий на республиканских КПВВ тем, что границы ДНР будут расширены на всю территорию бывшей Донецкой области.

«Я уверен, что граница будет переноситься, когда мы дойдем до бывшей границы Донецкой области. Это реально… На сегодняшний день наши пропускные пункты имеют статус госграницы. Это не значит, что граница будет находиться в этом месте постоянно», — считает Захарченко.