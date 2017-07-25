Телефонный хулиганы из РФ позвонили главе Минэнерго США от имени Гройсмана

Москва, , 18:33 — REGNUM Два российских телефонных хулигана (пранкера) — Владимир Кузнецов по кличке Вован и Алексей Столяров по кличке Лексус разыграли очередного политика. на этот раз на их уловку попался министр энергетики США Рик Перри, которому хулиганы позвонили от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом сегодня, 25 июля, пишет «Российская газета».

«полностью поддерживает санкции против России».

Сообщается, что пранкерам удалось обсудить с Перри от имени Гройсмана достатачно широкий круг вопросов. Так, Перри рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время

Также министр энергетики США подчеркнул, что его страна выступает категорически против сооружения газопровода «Северный поток-2».

«Наша позиция по «Северному потоку» не менялась и не поменяется. Мы против этого проекта. И дать Украине больше возможностей с помощью наших технологий — это в наших общих интересах», — подчеркнул Перри.

Кроме того, хулиганы от имени Гройсмана затронули тему о якобы попытках «российских хакеров» взломать сети энергетической системы США. Перри тактично уклонился от прямых обвинений в этом России.

Он заявил, что в мире есть много людей, которые пытаются проникнуть в различные системы. Перри не удивляет, что в такие попытки могут быть вовлечены и люди из России.

В конце разговора Вован и Лексус решили совсем уж поиздеваться над министром энергетики США и рассказали ему, что президент Украины Пётр Порошенко лично разработал новый вид биотоплива. Образцы этого биотоплива Порошенко якобы уже представил одиозному американскому сенатору-республиканцу Джону Маккейну.

По словам хулиганов, данное биотоплива сделано из смеси самогона и навоза и первый танкер с таким топливом уже отправился в страну Лимпопо, чтобы поддержать повстанцев, которые сражаются «против режима Путина».

Перри эти абсурдные заявления ничуть не смутили. Он пообещал подробно расспросить самого Порошенко о новом биотопливе во время визита в Киев, который запланирован на август 2017 года.