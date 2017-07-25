ЦИК Киргизии сообщил, сколько денег потратили кандидаты в президенты

Бишкек, , 18:12 — REGNUM Обладателем наиболее крупного избирательного фонда среди всех кандидатов на пост президента Киргизии является лидер парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов — на его счет было зачислено 15 млн сомов (13,04 млн рублей по текущему курсу). Об этом сегодня, 25 июля, сообщила пресс-служба Центризбиркома Киргизии.

По затратам на организацию предвыборной кампании бывший руководитель киргизстанского правительства также является абсолютным лидером — он уже успел потратить свыше 13 млн 917,8 тыс. сомов (12,1 млн рублей).

На втором месте — президент Союза киргизских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, лидер политической партии «Аалам» Арсланбек Малиев, чей избирательный фонд достиг 4 млн 259,8 тыс. сомов (3,7 млн рублей), а расходы — лишь 115,6 тыс. сомов (100,5 тыс. рублей).

Третьим оказался еще один экс-глава Кабинета министров, председатель партии «Ак-Шумкар» Темир Сариев, чей избирательный фонд составил 3 млн сомов (более 2,6 млн рублей). Израсходовал известный киргизстанский политик 1 млн 223,6 тыс. сомов (свыше 1,06 млн рублей).

Замыкает список кандидатов, чей избирательный фонд исчисляется несколькими миллионами сомов, один из фаворитов президентской гонки, действующий премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Его накопления также составляют 3 млн сомов (более 2,6 млн рублей), в то время как затраты оказались одними из самых низких — лишь около 14,6 тыс. сомов (12,6 тыс. рублей).

Герой интернет-мема «Зима не будет», бизнесмен Арстанбек Абдылдаев, являющийся обладателем избирательного фонда в 815 тыс. сомов (708,7 тыс. рублей), уже успел израсходовать большую его часть — 715 тыс. сомов (621,7 тыс. рублей).

Бывший политический директор Спецмиссии ООН в Афганистане Таалатбек Масадыков имеет в избирательном фонде 130 тыс. сомов (113 тыс. рублей), из которых потратил уже около 101,8 тыс. сомов (88,5 тыс. рублей), экс-депутат Улукбек Кочкоров — 117,9 тыс. сомов (102,5 тыс. рублей) и 108,5 тыс. сомов (94,3 тыс. рублей), соответственно.

Отметим, что остальные претенденты на высшую государственную должность Киргизии имеют избирательные фонды, размер которых не превышает 100 тыс. сомов (86,9 тыс. рублей), либо не имеют их вовсе.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Киргизии запланированы на 15 октября 2017 года. На высшую государственную должность уже претендуют 37 кандидатов, среди которых бывшие и действующие члены правительства, депутаты, бизнесмены, представители НПО, гражданские активисты и рядовые киргизстанцы.

Читайте ранее в этом сюжете: Предвыборный период в Киргизии – «СМИ становятся категоричнее»