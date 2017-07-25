Президент ПМР пригласил Рогозина и Додона отметить 25 лет мира на Днестре

Тирасполь, , 17:45 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красноельский пригласил вице-премьера РФ, спецпредставителя президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона в Бендеры, где 29 июля пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 25-й годовщине миротворческой операции на Днестре. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в программе мероприятий — митинг и церемония награждения миротворцев, торжественный марш и показательные выступления. Для гостей праздника также будет представлена выставка военной техники и стрелкового оружия миротворческих сил, а также состоится концерт.

Ранее МИД Молдавии официально запретил Рогозину прилетать в Кишинев и Тирасполь на борту российского военного самолёта. Рогозин в ответ предложил прилететь на вертолете или приехать на мотоцикле.

Читайте ранее в этом сюжете: Рогозин собрался ехать в Молдавию на мотоцикле