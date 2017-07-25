Реформа правительства Молдавии: уволены двое министров

Кишинёв, , 16:37 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон подписал 25 июля указы об отставке министра здравоохранения Руксанды Главан и министра молодежи и спорта Виктора Зубку. Как передает корреспондент ИА REGNUM, от ставки проведены по представлению премьер-министра Павла Филипа в рамках реформы правительства. В соответствии с реформой правительства, Минздрав был присоединен к Минтруда, которым будет руководить действующий министр Стелла Григораш. Вместе с тем, министерство молодежи и спорта войдет в состав Министерства просвещения, культуры и науки, которым будет руководить нынешний министр культуры Моника Бабук. Ранее парламент принял в окончательном чтении Закон о правительстве и утвердил его структуру. Новая структура исполнительной власти состоит из девяти министерств вместо прежних 16.