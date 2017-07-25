Ярославская областная власть обновляет фасады

Ярославль, , 16:26 — REGNUM На здании правительства Ярославской области начались противоаварийные работы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Средства на них выделены в рамках целевого «московского» транша в 600 миллионов рублей, поступившего в регион на реконструкцию и благоустройство зоны ЮНЕСКО. Часть этих денег пошла на ремонт фасада здания регионального правительства.

«Противоаварийные работы касаются прежде всего креплений облицовочной плитки фасадов. Мраморная плитка в некоторых местах отходит и трескается, особенно со стороны улицы Андропова. Это опасное состояние, оно создает угрозу причинения вреда здоровью и жизни прохожих. Кроме того, будет проведена чистка фасада, его обработка от грибка, который уже давно разъедает облицовку на парапетной части сооружения» — сообщает главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов.

Здание, где сейчас располагается правительство области, построено в 1981 году. За 36 лет противоаварийные работы и чистка фасадов ни разу не проводились.

Работы планируется завершить до 1 сентября. Подрядчиком ремонта главного административного здания региона стала ярославское ООО Строительная компания «СтройВек» (учредитель Худоян Нодар Гургенович). Она единственная приняла участие в электронном аукционе, поэтому контракт заключен по начальной цене — 7,9 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Помимо здания правительства области отремонтировано будет и расположенное по-соседству здание Ярославской областной думы. Ремонт фасада облдумы обойдется бюджету в 6 млн рублей. В аукционе приняли участие 3 компании, две из них были сняты с торгов за ошибки в конкурсной документации. Победителем признано ООО «Строитель» (учредитель Камбулатов Муса Алиханович) из Ивановской области. Здание облдумы является памятником архитектуры федерального значения, для работы там требуется специальная лицензия.

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