Два корабля НАТО зашли в Одессу для тренировок и учений

Киев, , 15:53 — REGNUM Достижение безопасности на Украине — приоритет внешней политики Лондона. Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом 24 июля заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф, во время пресс-конференции в Одессе, на борту эсминца королевских ВМС Великобритании «DUNCAN».

»Украина для нас в сфере внешней политики приоритет. Потому что ваша безопасность — это безопасность Европы, и это наша безопасность», — сказала Гоф.

Отмечается, что в порт Одессы в рамках визита постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) зашли эсминец «DUNCAN» и фрегат ВМС Турции «YILDIRIM».

По словам Гоф, такие визиты будут происходить и в будущем. «Это признак сотрудничества между нашими странами. Это показывает поддержку со стороны Великобритании», — рассказала Гоф.

Морской поход возглавляет коммодор Джеймс Морли. В ходе визита иностранные военные моряки проведут совместные тренировки с личным составом ВМС ВС Украины. В завершение военные моряки проведут в Черном море тренировки типа «PASSEX».

При этом Минобороны информирует, что украинские десантники приняли участие в многонациональных тактических учениях «Сэйбер Гардиан — 2017» на базе учебного центра Чинку в Румынии. Отмечается, что 17 дней почти четыре тысячи военнослужащих Украины, Румынии, США, Хорватии, Португалии и Армении совершенствовали действия подразделений в оборонительном бою, навыки штурмовых действий, выполняли задачи по огневой поддержке и повышали уровень способности быстро реагировать и приспосабливаться к изменениям ситуации во время боевых действий.

«В рамках учений военнослужащие стран-участниц отработали действия при ведении ближнего боя, выполняли боевые стрельбы с применением воздушных и наземных огневых средств. Также участники учений тренировались в проведении позиционной обороны, контрнаступательных действий, совершенствовали знания и практические навыки офицеров штаба при планировании и проведении совместных операций в соответствии со стандартами и процедур НАТО», — говорится в сообщении.