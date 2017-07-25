ФСБ: Украина создала на границе с Крымом вербовочные пункты

Симферополь, , 15:52 — REGNUM Спецслужбы Украины организовали на границе с Крымом вербовочные пункты. Об этом, как передает «Крыминформ», сообщил глава управления ФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин.

«Вербуются крымчане, созданы фильтры из числа сотрудников СБУ и главного разведуправления министерства обороны (Украины), — сообщил глава регионального управления ФСБ. — Крымчане вынуждены проходить через вербовочный пункт».

По его словам, в ведомство регулярно приходят люди, чтобы оформить явку с повинной о том, что их завербовали сотрудники спецслужб Украины.

«Мы выносим отказные (материалы об отказе в возбуждении дел), — говорит Палагин. — Так как у людей безвыходная ситуация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование крымчан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.