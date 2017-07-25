В Луганске понемногу решают проблемы с водоснабжением города

Луганск, , 15:48 — REGNUM На аппаратном совещании Совета министров с участием главы ЛНР Игоря Плотницкого исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совета министров, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Иванушкин заявил, что система водоснабжения Луганска к концу недели получит еще до 4 тыс. куб. м воды в сутки из дополнительных скважин. Об этом 24 июля сообщил сотрудник Совмина республики.

«Две скважины, которые мы говорили, выйдем на уровень пять тысяч кубометров в сутки, они вышли, в работе. На восточные квартала Луганска мы уже подаем воду два раза в день — утром и вечером… К концу недели мы добавим еще четыре тысячи куб. м воды в сутки, переезжаем на третью скважину, которая вышла на плывун, пришлось бетонировать, но до конца недели, я думаю, мы и третью скважину закончим и тоже будем ее включать в работу», — отметил глава МЧС.

Сергей Иванушкин добавил, что специалисты сегодня начнут работы по замене водопроводных сетей Луганска на наиболее проблемных участках квартала Шевченко.

«Первая партия труб — 14 км — уже доставлена на территорию, сегодня две бригады начинают первые работы с квартала Шевченко», — сказал он.

По словам главы администрации Луганска Манолиса Пилавова, именно в квартале Шевченко самая сложная ситуация с водопроводом. «Сегодня бригады уже начинают работы по замене труб. Демонтаж старых труб уже начался», — проинформировал мэр Луганска.

Кроме того, в администрации Луганска со ссылкой на начальника управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Игоря Гайдаша рассказали, что специалисты городского коммунального предприятия «Центрожилком» уже подготовили к предстоящему отопительному сезону более 820 из 1377 многоэтажных жилых домов Луганска.

«Более 820 луганских многоэтажек прошли подготовку к осенне-зимнему периоду, что составляет около 60%. Специалисты «Центрожилкома» проводят необходимые работы достаточно оперативно, все заявки жителей выполняются в течение суток. Продолжают подготовку к зиме и работники ГКП «Теплокоммунэнерго». Из 707 порывов, выявленных тепловиками в ходе гидроиспытаний теплосетей, специалисты устранили 520», — сообщил начальник управления.

В свою очередь начальник управления по вопросам труда и социальной защиты населения администрации Луганска Галина Науменко отметила, что ее подчиненные в июле выдали семьям, воспитывающим детей до трех лет, более 5 тыс. наборов гуманитарной помощи.

«Мы закончили выдачу детской гуманитарной помощи за июль. Более пяти тысяч наборов получили семьи луганчан с маленькими детками. Уже к концу этой недели ожидаем получение гумпомощи за август», — сказала Науменко.

Начальник управления также сообщила, что получателям выплачено 98% всех видов социальных пособий за июль и напомнила, что выплатной период завершится 25 июля.

Также начальник управления по вопросам градостроительства и архитектуры администрации Луганска Вячеслав Женеску сообщил, что специалисты разработавшие проект будущего детского развлекательного комплекса на улице Коцюбинского, уже приступили к подготовительному этапу работ и планируют завершить его в течение двух недель.

«Мы приступили к реализации нашего замысла по обустройству детского комплекса на месте неработающего фонтана у супермаркета «Абсолют» на улице Коцюбинского. Уже готова к установке обновленная чаша фонтана, в которой и будет размещаться детская площадка. Кроме того, ограждение чаши готово под покраску. Уже начинаем укладывать тротуарную плитку на территории будущего детского кафе. Готово декоративное ограждение, вывезен весь мусор, очищена ливневая канализация. Дело движется, и основной подготовительный этап работ завершится недели через две», — резюмировал Женеску.