«Правительства Мексики и Колумбии – против Венесуэлы и заодно с ЦРУ»

Каракас, , 15:46 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая 24 июля на торжествах, посвященных 234-й годовщине со дня рождения освободителя страны Симона Боливара, обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением «прояснить суть заявления директора ЦРУ относительно Венесуэлы».

«Мадуро сообщил, что из слов Майка Помпео становится ясно, что в Лэнгли работают над планом свержения демократически избранного президента Боливарианской Республики и к сотрудничеству с ЦРУ привлечены также правительства Мексики и Колумбии, — сообщает венесуэльское издание Panorama.com.ve. — Помпео не скрывает, что у США имеется свой большой интерес к Венесуэле, и не только экономический».

По мнению издания, наступившая неделя будет решающей для страны: если выборы в Конституционную Ассамблею состоятся, государство обретет перспективы действительно демократического развития, а если же оппозиции и ее зарубежным помощникам удастся сорвать всенародное голосование, это станет «победой империализма и госпереворотом».

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