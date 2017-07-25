Савченко вновь посетила республики Донбасса, но подробности не сообщает

Киев, , 15:42 — REGNUM Внефракционный народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченкоотметила, что в очередной раз «недавно» посещала ДНР и ЛНР. Об этом Савченко заявила вечером, 24 июля, в эфире телеканала NewsOne.

«Недавно», — сказала Савченко, отвечая на вопрос ведущей, когда она в последний раз посещала республики Донбасса. При этом депутат отказалась уточнить дату и цель визита. «Не скажу. Я же не на исповеди и не на допросе», — пояснила она.

Кроме того, депутат рассказала, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который накануне посетил зону «АТО» и заявил о желании пообщаться с «другими сторонами процесса», теоретически мог бы посетить ДНР и ЛНР. «Он спокойно может поехать на неподконтрольную территорию. И кто ему запретит?», — задалась вопросом Савченко.

По ее словам, жители Донецка и Луганска «нормально» относятся к Украине, желая жить в мире.

«Нормально люди думают (об Украине)… Очень многие люди приглашают меня к себе в гости, встречая меня на подконтрольной территории… Люди из Донецка и Луганска говорят: «Приезжайте к нам, посмотрите, как мы живем. Нам тоже интересно с вами поговорить». Люди хотят жить в мире, в развитой стране», — сказала Савченко.

Она считает, что сегодняшнюю национальную идею Украины можно выразить фразой «отцепитесь от нас». «О национальной идее Украины мне понравилось, как высказалась музыкальная группа. Там есть неприличные слова, но можно сказать — отцепитесь от нас. Эти слова были сказаны в отношении России, но их можно сказать в отношении наших партнеров», — подчеркнула депутат.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году Савченко впервые посетила ДНР. В частности, украинский политик совершила визит в г. Макеевка (ДНР), где встретилась с украинскими пленными."Прошу Всю Украину поддержать меня, как поддерживали меня тогда, когда я была в плену», — сказала Савченко. Она призналась, что «сознательно пошла на риск своей жизнью» для освобождения украинских пленных и доведения гуманитарной составляющей «минского процесса до финала».