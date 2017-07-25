Турчинов: «Враги будут сдаваться, не дожидаясь, пока откроется огонь»

Киев, , 15:33 — REGNUM В ближайшее время на вооружение украинской армии поступят новые образцы беспилотных БТР «Фантом-2», пулеметов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов, минометов, противотанковых ракетных комплексов и другое оружие. Как сообщает пресс-служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом 25 июля в ходе испытаний на Гончаровском полигоне заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, отсутствие нового вооружение у украинских солдат является одной из проблем, которая требует немедленного решения.

«Без применения в боевых условиях, в частности таких комплексов, как «Стугна» (украинский противотанковый ракетный комплекс — ред. ИА REGNUM), российские танки и в дальнейшем будут безнаказанно расстреливать наши позиции», — считает Турчинов.

Он сообщил об эффективном поражении целей во время испытаний ручной термобарической гранаты и реактивного пехотного огнемета.

«Военные Вооруженных сил Украины в ближайшее время должны получить их на вооружение», — добавил чиновник.

Во время испытаний минометов конструкторы и производители доложили секретарю СНБО, что учли замечания украинских военных и исправили недостатки 120-мм миномета «Молот». «Перспективным для использования в зоне проведения АТО является и этот 60-миллиметровый миномет, который способен точно поражать цели и не подпадает под запрет Минских соглашений», — уточнил Турчинов.

Отмечается, что из военной техники были продемонстрированы беспилотный авиационный комплекс «Горлица» и модернизированный беспилотный БТР «Фантом-2». По мнению Турчинова, один вид «Фантом-2», оснащенный мощным ракетным оружием, «способен напугать врага». «Если его увидят наши враги, они будут сдаваться, не дожидаясь, пока он откроет огонь», — сказал секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что в условиях военной агрессии «для нас приоритетным является вопрос обеспечения производства боеприпасов, в частности снарядов крупных калибров».

«Именно для этого предусмотрено дополнительное финансирование, которое определено изменениями в бюджет текущего года», — напомнил секретарь СНБО.

Также сообщается, что на полигоне во время испытаний современного украинского вооружения и военной техники присутствовали иностранные военные, интересующиеся приобретением украинского оружия и техники. «Наша задача — не только надежно защитить Украину, но и отстоять свои позиции на международных рынках вооружения. Это обеспечит дополнительный ресурс для развития ОПК и укрепления потенциала нашей армии», — подытожил Турчинов.