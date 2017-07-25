«Порошенко нужны «голубые каски», а Путину – нет»

Мадрид, , 15:32 — REGNUM «Макрон, Меркель, Порошенко и Путин попытались перезапустить мирный план решения украинского конфликта и отвергли создание Малороссии, — сообщает испанская La Vanguardia со своей первой полосы. — Нормандская четверка потратила более двух часов на телефонные переговоры, целью которых было положить конец войне, которая за три года унесла уже более 10 000 жизней на Украине».

При дальнейшем прочтении текста, написанного московским корреспондентом каталонской газеты Гонсало Арагонеса, выясняется, что Меркель и Макрон отвергли идею создания Малороссии, высказанную Александром Захарченко «по словам Петра Порошенко», а не в «прямом эфире», а о несогласии российского президента стало известно «из источника в украинском правительстве».

«Хотя лидеры Украины и России продолжают контактировать, позитивных изменений это не приносит, — считает автор. — Ситуация ухудшается, взаимные обстрелы не прекращаются и отвод оружия, предусмотренный Минскими соглашениями, не производится. Порошенко поэтому требует введения в Донбасс миротворческих сил ООН. По его мнению, только так можно обеспечить безопасность для проведения выборов на территории двух областей, находящихся под контролем повстанцев. Путин же считает, что в «голубых касках» необходимости нет, а в первую очередь надо провести выборы в этом регионе, который может получить особый статус в соответствии с Минском — 2».

«Путин уже заявлял на прошлой неделе, что Малороссия — инициатива Захарченко, а не Кремля, что Москва настаивает на выполнении Минских соглашений, а советник президента РФ Владислав Сурков напомнил всем, что присоединение Россией Крыма состоялось после того, как на полуострове прошел референдум, в ходе которого более 90% населения высказалось за выход из состава Украины и вхождение в РФ», — резюмирует испанский журналист.