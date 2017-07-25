Александр Шпунт, , 16:11 — REGNUM ИА REGNUM подробно рассказывало читателям о масштабных реформах в Индии, инициированных премьер-министром Нарендрой Моди, далеко выходящих за рамки только экономических новаций.

Опорой для практически всех реформ правительства Моди стала программа «Аадхаар» — самая масштабная в мировой практике программа электронной идентификации личности, задача которой — зарегистрировать и создать надежный механизм электронной идентификации для 1 400 000 000 человек.

На сегодняшний день ни США, ни ЕС, ни Япония, ни Китай даже в небольшой степени не подошли еще к решению такой масштабной задачи. У индусов же просто не было выбора, кроме как сделать невозможное: ни о каком налоговом учете, ни о каком строительстве цивилизованной системы соцобеспечения или медицинского обслуживания не может идти речь в стране, где подавляющее большинство населения не имеет ни одного документа, удостоверяющего личность.

Индия под руководством Нарендры Моди такую систему создала и начала активно наполнять данными. И вот на этой неделе противники премьера взорвали бомбу под его центральным инструментом.

На этой неделе Верховный Суд страны в Нью-Дели начал рассмотрение на первый взгляд почти философского вопроса: выступает ли право на конфиденциальность фундаментальным правом каждого гражданина. На самом деле, как несложно догадаться, Верховный Суд принимает решение о будущем программы «Аадхаар» ‑ и о будущем всех реформ индийского правительства.

Правильный ответ на этот вопрос имеет огромную ценность — в том числе и вполне материальную. Крупнейшие мировые гиганты хай-тека — «Микрософт» и «Самсунг электроникс», уже заложившие инструменты «Аадхаара» в свои новые продукты и сервисы — могут недополучить суммы в долларах США с девятью нулями. Корейцы из «Самсунг электроникс» предлагают устройства со сканерами Ирис, совместимыми с «Аадхаар», в то время как «Микрософт» интегрировала биометрику в свою службу видеозвонков Скайп, чтобы пользователи могли аутентифицироваться, используя государственную базу данных.

Другие крупнейшие мировые гиганты интернет-бизнеса — Фэйсбук и Гугл — могут попросту лишиться огромных текущих доходов на рынке в 250 000 000 пользователей. Если Верховный Суд примет определение, что конфиденциальность является «фундаментальным правом» — что по индийским законам означает принципиально другой юридический статус, чем у обычных прав и свобод — то этим корпорациям придется полностью перестраивать работу с индийскими персональными данными.

Что уж тут говорить о последствиях отказа от реформ для индийской экономики.

«Аадхаар» (в дословном переводе означает «фундамент», «база», «основание») — государственная программа, которую реализует специально созданное в феврале 2009 года правительственное агентство ИВУИ (Индийское ведомство по уникальной идентификации) с немыслимым для индийских ведомств годовым бюджетом в 500 000 долларов. Председатель ИВУИ по рангу приравнен к министру, и при том очень влиятельному министру.

Всем резидентам Индии, включая иностранцев и младенцев, в рамках программы «Аадхаар» присваивается 12-значный уникальный идентификационный номер, — независимо от того, есть ли у них другие удостоверения личности или нет. «Аадхаар» не только крупнейшая в мире программа идентификации населения, но и единственная, связывающая в единой базе данных УИН с полным набором биометрических функций — фотографией, отпечатком 10 пальцев и зрачком.

Первым председателем UIDAI был Нандан Нилекани, бывший сопредседатель Инфосис Текнолоджис, индийского компьютерного гиганта c годовым доходом в восемь миллиардов долларов.

Сегодня главный риск «Аадхаара» заключается не в технической сложности и даже не в косности индийского общества, а в том, что в Индии не существует ни одного закона, оговаривающего защиту информации, равно как нет государственной структуры, эту защиту предоставляющей.

Почему кабинет Моди этим не озаботился — после разберутся историки, а пока что эта лазейка и позволила оппонентам правительства обратиться в Верховный Суд с запросом, который рассматривается на этой неделе.

«Когда [с точки зрения закона] не запрещено делиться личными данными с частными игроками, такими как Эппл, почему нельзя делиться ими с правительством? В чем разница?» — задавал во время прений вопрос судья Дхананайя Чандрахуд, один из девяти членов судейской коллегии во время слушания. «В тот момент, когда вы только планируете отправиться из Мумбаи в Дели, вы получите сотню различных рекламных предложений. Ваши личные данные [уже сегодня] находятся в частных руках. Так есть ли что-то качественно иное, когда эти данные будут и у государства?» — приводит аргументы судья.

«Моя передача отпечатка пальца [корпорации] для разблокировки моего Айфона не предназначается для чего-то другого, кроме открытия моего Айфона», — парировал представитель заявителя адвокат Сажан Поовайя, и добавил, что сложившаяся ситуация, когда частные компании имеют доступ к конфиденциальным данным населения, тоже является нарушением и потому не может стать аргументом против защиты права на неприкосновенность частной жизни.

Следующая схватка в Верховном Суде состоится на следующей неделе, когда свою позицию представит правительство.

Решения по будущему «Аадхаара» ‑ и по будущему реформ Нарендры Моди — будет принято уже скоро.