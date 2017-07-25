Аксенов анонсировал визит Медведева в Крым

Симферополь, , 15:28 — REGNUM В Крым в ближайшее время должен приехать премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил глава Крыма Сергей Аксенов на заседании совета министров республики, где обсуждался вопрос поддержки сельхозпроизводителей.

«Ожидается визит председателя правительства Российской Федерации, так что в данном случае я с главой правительства эти вопросы обсужу, обещаю», — сказал Аксенов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование крымчан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.