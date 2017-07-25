Вторник, 25 Июля 2017 года
15:37:35 МСК

Трамп обвинил Украину в саботаже своей предвыборной кампании

Политика

«Так где же расследование, генеральный прокурор?»

Вашингтон, 25 июля 2017, 14:46 — REGNUM  Генпрокурору США Джеффу Сешнсу нужно начать расследование действий Украины, власти которой оказывали поддержку представителю Демократической партии Хиллари Клинтон во время предвыборной компании-2016 в США. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Попытки Украины саботировать предвыборную кампанию Трампа — «незаметно работали на усиление Клинтон», — написал Трамп. — Так где же расследование, генеральный прокурор?»

Раннее издание Politico опубликовало расследование, в котором говорилось о попытках представителей официального Киева помочь кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе предвыборной гонки в США.

В частности, речь шла о поиске информации, которая могла бы навредить представителю Республиканской партии Дональду Трампу и его штабу.

Читайте также: Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы-2016

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа