Трамп обвинил Украину в саботаже своей предвыборной кампании

Вашингтон, , 14:46 — REGNUM Генпрокурору США Джеффу Сешнсу нужно начать расследование действий Украины, власти которой оказывали поддержку представителю Демократической партии Хиллари Клинтон во время предвыборной компании-2016 в США. Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Попытки Украины саботировать предвыборную кампанию Трампа — «незаметно работали на усиление Клинтон», — написал Трамп. — Так где же расследование, генеральный прокурор?»

Раннее издание Politico опубликовало расследование, в котором говорилось о попытках представителей официального Киева помочь кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе предвыборной гонки в США.

В частности, речь шла о поиске информации, которая могла бы навредить представителю Республиканской партии Дональду Трампу и его штабу.

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