Яков Рудь, , 14:52 — REGNUM

От очередного раунда «нормандских» переговоров на высшем уровне по понятным причинам многого не ждали, хотя определенные надежды на то, что он окажется результативным, все-таки присутствовали. Ожидания не оправдались. Главным итогом телефонного «рандеву» стало разочарование от отсутствия осязаемого результата. Предложенный Э. Макроном по горячим следам события вариант интерпретации события: «Прямой диалог ради конкретных действий», — вызвал больше недоумения, чем понимания. Во-первых, состоявшийся разговор вряд ли можно в полной мере назвать диалогом. Во-вторых, уточнение: «ради действий», прозвучало как очевидное преувеличение. Чем-чем, а действиями даже не пахло, тем более — «конкретными». Новое, дистанционное, свидание в «нормандском» формате не принесло ничего нового, не дало ничего конкретного, не явило Украине, Донбассу и миру ничего, что можно было трактовать как лучик света в конце черного, как ночь или как смерть, туннеля. Разве что А. Меркель и Э. Макрон идею «Малороссии» дружно заклеймили. Признав ее явно противоречащей «Минским соглашениям» и, к тому же, таящей в себе угрозу территориальной целостности Украины. Для этого, однако, вряд ли стоило городить тот огород, который городили 24 числа.

Переговоры 24 июля подтвердили, что «нормандский» формат остается форматом неполноценным, что он пребывает в полуживом состоянии, и что делает его таковым никто другой как П.Порошенко. Именно позиция Киева является сильнейшим тормозом на пути к мирному урегулированию. Киевским «ястребам» нужен не мир в Донбассе, а победа над Донбассом. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая еще один раунд ограбления богатого региона путем рейдерства, мародерства и даже открытого и откровенного разбоя. Воинственно настроенные киевские бонзы тянут время в ожидании момента, когда звезды на небе или на американском флаге сойдутся в выгодной для них комбинации. Когда Россия ослабнет настолько, что отвернется от Донецка и Луганска, бросив их на произвол судьбы. Читай — на милость, точнее говоря, на растерзание, «добробатам». Когда появится шанс провернуть «хорватский сценарий», мечтами о котором бредит добрая половина хозяев высоких кабинетов на Печерских холмах. Сам П. Порошенко, кстати говоря, не бредит, но это ничего не решает: его мнение в данном случае мало кого интересует.

Первейшая предпосылка реализации «Минска-2» — диалог между Киевом и Донецком-Луганском. В Донецке и Луганске не раз и не два заявляли, что к нему готовы. В Киеве же его избегают, без раздумий и разговоров объявляя любого, кто высказывается в пользу такого алгоритма поиска мирного решения проблемы, предателем и врагом народа. В Европе продолжают делать вид, что не понимают, что, к чему, настаивая на том, что договоренности, достигнутые и зафиксированные на бумаге в феврале 2015 года в Минске, должна выполнять Россия. Получается тупик, выход из которого только один: отказ от игнорирования ДНР-ЛНР с последующим полноценным включением их представителей в переговорный процесс.

П.Порошенко в этот раз был настроен решительно, пытался больше говорить, чем слушать, проявлять инициативу. Ожидаемого эффекта это не вызвало, получилось откровенно плохо. В ответ на его потуги, включая вброс темы о размещении на украинском востоке международной миротворческой миссии, партнеры по переговорам в «нормандском» формате промолчали. Представители же ООН, под эгидой которой Петру Алексеевичу видится желанная миссия, со своей стороны, поспешили сообщить, что в их организации подготовительных действий к запуску миротворческой миссии в Донбассе не начинали, и начинать не планируют. «Мы поддерживаем усилия «нормандской четверки», трехсторонней контактной группы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы внимательно следим за этими усилиями и пока не ведем других приготовлений, — сказал в тот же день, когда прошли переговоры заместитель официального представителя генсека ООН Ф. Хак на регулярном брифинге, отвечая на вопрос, ведет ли ООН «какие-либо приготовления» в связи с идеей Киева о вводе ооновских миротворцев в Донбасс. — Для принятия любых решений такого рода необходимо согласие всех сторон».

Стремление П. Порошенко активничать, вести себя инициативно, напористо, едва ли не с позиции силы выглядело странно. У кого-то, вполне возможно, могло закрасться сомнение в том, что его уполномочил на такое поведение… Д.Трамп. Или, что сам он после фотосессии в Белом доме и переговоров с Р. Тиллерсоном и К. Волкером в Киеве почувствовал себя полномочным представителем Америки в «нормандском» формате, знающем больше остальных участников, видящем дальше, просчитывающем ситуацию на пару ходов больше, чем они. Увы, это впечатление не более чем иллюзия. Никто П. Порошенко никаких новых полномочий не давал, никто его на активность не благословлял. Его боевой настрой основывался, скорее всего, на чистом блефе или на не вполне адекватной оценке ситуации и возможных вариантов ее развития, а также своего места и роли в ней. Решительность П. Порошенко в отстаивании национальных интересов можно было бы приветствовать. Если бы они — интересы — были правильно истолкованы, а она — решительность — подготовлена. Решительность же, проявленную им 24 июля, считать таковой вряд ли возможно. Украина руками П. Климкина провалила подготовку переговоров. МИД брался организовать их до встречи Г-20 в Гамбурге, но сделать это не смог. Переговоры прошли позднее, чем первоначально планировалось, и благодаря не нам, а им. Что накладывало свой отпечаток на характер участия президента Украины в них, ограничивая его возможности, как для маневра, так и для активности.

Неудача с организацией переговоров, при всей ее неприятности, далеко не самая большая беда и потеря отечественной дипломатии и лично президента, осуществляющего, как известно, в соответствии с Конституцией государственную внешнюю политику. Это — неудача, и не более того. Увы, кроме нее, у Украины есть еще серьезные провалы на международной арене, ограничивающие возможности П. Порошенко на переговорах такого уровня, если вообще не связывающие его по рукам и ногам. Только в июле их случилось, по меньшей мере, два. Президента Украины не пригласили в качестве гостя ни на саммит Г-20 в Гамбург, где был проведен рабочий завтрак с участием А. Меркель, Э. Макрона, В. Путина, посвященный украинскому вопросу, ни на встречу «Инициативы трех морей» в Варшаву. Говорить на равных с лидерами Германии, Франции, России после таких конфузов сложно. Встречи с партнерами из Молдовы, Грузии и Беларуси, проведенные П. Порошенко в течение недели с 17 по 21 июля, положение не исправили. Тем более что результативностью ни одна из них не отличалась. К переговорам в «нормандском» формате 24 июля П. Порошенко подошел ослабленным, как внутри страны, так и на международной арене. Возможно, именно отказ от учета этого фактора привел к тому, что выглядел он на них неубедительно. Ни одна из домашних заготовок президента Украины не сработала, внимания партнеров не привлекла. Ответа на его инициативы не последовало. Станут ли в Берлине и Париже изучать их, покажет время. Однако вероятность этого, на мой взгляд, невелика. От П. Порошенко ждут совсем другого. Пока он этого не поймет, слушать его вряд ли захотят.