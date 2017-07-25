Профсоюзы ЛНР готовы помочь шахтерам с «украинской» части Луганщины

Луганск, , 14:30 — REGNUM Председатель Федерации профсоюзов Луганской Народной Республики, депутат Народного совета ЛНР Олег Акимов заявил, что профсоюзы республики готовы рассмотреть вопрос оказания адресной помощи бастующим шахтерам подконтрольного Украине «Лисичанскугля». С таким заявлением он выступил сегодня, 25 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

На шахтах имени Капустина и «Новодружеская» ПАО «Лисичанскуголь» с 16 июля продолжается подземная забастовка 52 горняков из-за невыплаты заработной платы. Задолженность по зарплате составила 3,5 месячных фонда.

Олег Акимов отметил, что Лисичанск «вынужденно находится под оккупацией Вооруженных сил Украины, но это территории Луганской Народной Республики, потому профсоюзы готовы помочь голодающим землякам».

«Это наша территория, наши предприятия и трудовые коллективы. А мы своих не бросаем и готовы помогать. Фонд «Милосердие» оказывает помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе и проживающим на территории ЛНР, временной подконтрольной Украине. Мы, как Федерация профсоюзов ЛНР, так же готовы рассмотреть письменные обращения работников данных шахт по вопросам оказания адресной помощи. Прошу лидеров профсоюзных организаций составить списки нуждающихся работников предприятий, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, для получения материальной помощи», — предложил лидер профсоюзов ЛНР.

Председатель профсоюзов республики констатировал, что сложившаяся на шахтах имени Капустина и «Новодружеская» ситуация показала «полную несостоятельность украинской власти по экономической стабилизации ситуации в трудовых коллективах».

«Украинское правительство тратит деньги на проведение «АТО», нарушение Минских соглашений, а не на выплату заработной платы работникам предприятий», — отметил он.

Общественная организация «Милосердие» создана в рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.