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Песков отреагировал на возможные поставки оружия США на Украину

Политика

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью ВВС заявил, что власти США активно рассматривают вопрос о возможной поставке оружия Украине

Москва, 25 июля 2017, 14:28 — REGNUM  Поставки оружия из США на Украину только усугубят ситуацию в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы (власти РФ) неоднократно говорили, — заявил представитель Кремля. — Любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии, и в целом, провоцировать ситуацию и без того непростую, они будут нас лишь отдалять от момента урегулирования конфликта».

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью ВВС заявил, что власти США активно рассматривают вопрос о возможной поставке оружия Украине.

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Гражданская война на Украине