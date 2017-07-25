Песков отреагировал на возможные поставки оружия США на Украину

Москва, , 14:28 — REGNUM Поставки оружия из США на Украину только усугубят ситуацию в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Мы (власти РФ) неоднократно говорили, — заявил представитель Кремля. — Любые действия, которые будут провоцировать напряженность на разделительной линии, и в целом, провоцировать ситуацию и без того непростую, они будут нас лишь отдалять от момента урегулирования конфликта».

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью ВВС заявил, что власти США активно рассматривают вопрос о возможной поставке оружия Украине.