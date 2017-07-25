Савченко рассказала о ситуации на Украине, выругавшись матом

Киев, , 13:59 — REGNUM Украинский телеканал NewsOne опубликовал видеоролик на портале YouTube с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Двадцатисекундный сюжет вышел под названием «Савченко о политических событиях в Украине простыми словами».

Так, бывшая украинская военнослужащая Савченко употребила нецензурную лексику 11 раз, говоря в целом об «украинской политике».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 июня депутат Надежда Савченко, говоря о внешней политике Украины, привела в пример президента России Владимира Путина, который пользуется широкой поддержкой в своей стране и уважаем во всем мире.

Украинских политиков Савченко сравнила с нищими, пояснив, что именно так их воспринимают в Европе.