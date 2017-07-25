Угрозы губернатора Петербурга не повлияли на «расслабившихся» чиновников

Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Расходная часть петербургского бюджета 2017 года за январь-июнь была исполнена всего на 42,3%, чиновники Смольного сумели потратить 242 млрд 19 млн рублей. Об этом сегодня, 25 июля, сообщил глава городского комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства.

Уже по традиции, худшими по освоению бюджета стали комитет по строительству, комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Плохой результат продемонстрировал комитет по инвестициям. Губернатор Георгий Полтавченко заявил, что при необходимости устроит кадровую «чистку», потому что у него сложилось ощущение, что «все расслабились».

«Нельзя расслабляться. Надо работать лучше, прибавлять с каждым годом», — сказал он.

Заметим, о своих претензиях Полтавченко заявил ещё в конце июня, намекнув, что «у него есть вопросы к некоторым коллегам», и он их задаст, как только появится конкретика. Тогда же он в очередной призвал подчинённых не расслабляться, чтобы реализовать все планы Петербурга, на которые есть деньги, но, судя по всему, эти увещевания не помогли.

По данным Комитета финансов, с доходами городского бюджета ситуация обстоит лучше: за первое полугодие 2017 года доходная часть исполнена на 50%, в казну поступили 251 млрд 264 млн рублей, при этом 4,6% из них — из федерального бюджета.

Напомним, ранее вопросы к строительному блоков Смольного возникли у вице-губернатора Игоря Албина, который объявил его работу по итогам 2016 года неудовлетворительной, назвав весь блок «очень слабым».

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