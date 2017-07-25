Испания: «Впервые действующий глава правительства будет выступать в суде»

Мадрид, , 13:25 — REGNUM Испанские газеты наперебой оценивают возможные результаты выступления премьер-министра страны Мариано Рахоя перед судом 26 июля. «Впервые действующий глава правительства будет выступать в суде. Пока в качестве свидетеля», — сообщает El País, напоминая, что «это первый подобный случай в демократической истории Испании».

«Дело Гюртель», по которому проходит большое количество нерядовых членов Народной партии, находящейся у руля государства — коррупционное. Суть его: предприниматели за право исполнения каких-либо государственных заказов (победу в тендере) откатывали некоторое количество средств (обычно — 3% от объема контракта) на нужды партии. Свое название Gürtel дело получило по фамилии первого из фигурантов — предпринимателя Франсиско Корреа, фамилия которого в переводе с испанского значит буквально «ремень». В целях конспирации следователи, начавшие раскручивать коррупционную сеть еще в 2007 году, перевели «ремень» на немецкий — Gürtel.

Издание El Economista напоминает, что «премьер обязан правдиво отвечать на задаваемые вопросы, имея право, как обычный гражданин, не свидетельствовать против себя и членов своей семьи. В случае, если он представит ложные показания, его статус может быть изменен со свидетеля на подозреваемого, а за лжесвидетельство ему может грозить до 2 лет лишения свободы».

Читайте также: Премьер-министра Испании обязали лично дать показания в Национальном суде

В связи с этим, издание замечает, что «судье Уртадо, который будет завтра допрашивать Рахоя, предстоит хорошенько подумать над вопросами, которые он собирается задавать главе правительства, а также формой их подачи. Уртадо, кстати, был единственным из судейской тройки, голосовавшим в свое время против того, чтобы Мариано Рахой был привлечен к делу и выступал в суде».

В «деле Гюртель» засвечено большое количество видных персон Народной партии, некоторым из которых уже удалось сменить статус подозреваемого на свидетеля. Пресса не берется оценивать общий объем средств, двигавшихся по счетам этих лиц и предприятий, «незаконно поддерживавших своими взносами партию». Однако сходится в том, что речь может идти о сотнях миллионов евро — у одного только бывшего казначея организации Луиса Барсенаса обнаружено на счетах в разных странах (в Швейцарии — главным образом) до 88 миллионов евро, с которых не были уплачены налоги.

Читайте также: Коррупционные скандалы могут привести к разгрому правящей партии Испании