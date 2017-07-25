МИД: Москва следит за обсуждением новых санкций США против РФ

Москва, , 12:38 — REGNUM Власти Российской Федерации внимательно следят за ходом дискуссии в США по поводу нового законопроекта, предусматривающего новые ограничительные меры против страны. Об этом, как передает RT, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Все это очень тревожно, никаких признаков того, что русофобская истерия, которой охвачен весь Конгресс США, идет на спад, мы не видим», — говорит дипломат.

При этом Рябков добавил, что законопроект Конгресса США об антироссийских санкциях закладывает «опасную мину» под фундамент отношений Москвы и Вашингтона.

«Мы (власти РФ) встревожены тем, что под фундамент отношений наших стран закладывается очень опасная мина», — говорит замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители двух политических партий в США — Республиканской и Демократической — достигли консенсуса при подготовке законопроекта о санкциях в отношении РФ, Ирана и Северной Кореи.

В случае принятия документа глава Белого дома Дональд Трамп должен будет предоставлять Конгрессу США отчет обо всех предполагаемых действиях в отношении этих трех стран.

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