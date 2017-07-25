В Совете Федерации прокомментировали слухи о скорой отставке Тиллерсона

Москва, , 12:15 — REGNUM Возможная отставка госсекретаря США Рекса Тиллерсона, о которой ранее сообщили СМИ, серьезно ударит по позициям главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT.

«Если он (Тиллерсон) все же примет решение уйти, то это печально, потому что он немало сделал для того, чтобы попытаться восстановить наши отношения, — говорит Джабаров. — Команда Трампа станет резко ястребиной. Скорее всего, это путь к импичменту. Рано или поздно они все равно его (Трампа) уберут», — считает он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в окружении дипломата сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон может досрочно покинуть занимаемую должность. Причиной возможной отставки главы Госдепартамента называются его разногласия с президентом США Дональдом Трампом.

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