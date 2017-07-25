В Ярославле на выборах появились два «Яблока»

Ярославль, , 12:15 — REGNUM 25 июля экс-руководитель ярославского отделения «Яблока» Владимир Зубков подал в Ярославскую городскую избирательную комиссию свой список кандидатов от регионального отделения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля свою конференцию провело руководство отделения партии, которое возглавляет экс-заммэра Ярославля Олег Виноградов. Но прежний руководитель отделения решил, что смена власти в партии незаконна и провел альтернативное выдвижение кандидатов.

По словам Владимира Зубкова, вчера состоялся альтернативный региональный совет «Яблока», где были выдвинуты списки кандидатов для участия в выборах в муниципалитет города Ярославля.

«Сегодня мы подали документы в городскую избирательную комиссию и будем ждать, пока там проверят документы и примут решение о том, чтобы провести регистрацию» — говорит Владимир Зубков.

Единый список состоит из 19 человек, из них 7 человек — одномандатники. Самый известный в нем, пожалуй, сам Владимир Зубков.

«Объективно мы смогли закрыть только 19 округов, в прошлый раз закрывали больше. Просто часть людей после событий, произошедших в региональном «Яблоке», разочаровались в политике и ушли, хотя это были очень хорошие и перспективные кандидаты», — пояснил Владимир Зубков.

Теперь в городскую избирательную комиссию должен подать свой список Олег Виноградов. После этого будет рассматриваться вопрос, какой из двух списков партии «Яблоко» является легитимным.

«Позиция у нас понятна — то общее собрание, которое было у Виноградова, незаконно и нелигитимно, оно проведено с нарушениями устава и действующего закона, поэтому его решение об избрании новых руководящих органов полностью не соответствует закону, а законно избранный орган вправе произвести выдвижение списка для участия в выборах» — сказал Владимир Зубков.

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