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Партия «Достоинство» в Ярославле провела партконференцию на кухне

Политика

И выдвинула кандидата в одном округе

Партия «Достоинство» в Ярославле провела партконференцию на кухне
Иллюстрация: Страница партии «Достоинство» в Facebook
Партийный билет партии «Достоинство»

Ярославль, 25 июля 2017, 11:16 — REGNUM  На выборах в муниципалитет Ярославля может появиться кандидат от партии «Достоинство», ранее не известной в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии города Ярославля.

Достоинство выдвинуло одного кандидата по 2-му одномандатному округу — сотрудника ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» Елену Бобровскую.

«Конференция регионального отделения партии состоялась в на кухне в квартире в Дзержинском районе, где отделение и зарегистрировано. Все процедуры соблюдены. Им нужно будет собрать подписи в поддержку своего кандидата», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии города Ярославля Андрей Бурьяноватый.

Партия «Достоинство» была зарегистрирована Минюстом в 2012 году. Ее председатель Станислав Бычинский является членом Общественной палаты Московской области и председатель Общественный совет при Государственной жилищной инспекции Московской области.

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