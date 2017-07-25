«Проблема Турции и ЕС — отсутствие диалога и доверия»

Брюссель, , 11:31 — REGNUM Представители Евросоюза и Турции проведут 25 июля в Брюсселе переговоры на уровне министров и попытаются снизить напряженную обстановку, возникшую между Анкарой и Брюсселем, сообщает Der Deutschlandfunk.

В заседании примут участие глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, турецкий министр по делам ЕС Омер Челик, еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

Перед поездкой в Брюссель Омер Челик отметил, что «главной проблемой в отношениях Турции и ЕС в последнее время стало отсутствие диалога и доверия».

Йоханнес Хан, в свою очередь, перед приездом турецкой делегации отметил, что «Турция продолжает дистанцироваться от ЕС», и Брюсселю «придется принимать принципиальное решение» в отношении Анкары.

Напомним, что отношения ЕС и Турции ухудшились в связи с реакцией турецких властей на неудавшуюся попытку военного переворота в стране в июле 2016 года. С того момента в стране задержаны более 150 тыс. человек, без суда и следствия уволены 130 тысяч государственных служащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 182 журналиста, в том числе представители немецких СМИ, находятся на сегодняшний день в турецких тюрьмах и ждут объявления причин своего ареста. Это значительно замедляет переговоры по членству Турции в ЕС.