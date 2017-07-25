Путин поздравил узбекистанского коллегу с 60-летним юбилеем

Ташкент, , 10:53 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил узбекистанского коллегу Шавката Мирзиёева с 60-летием по телефону, сообщает 25 июля МИД Узбекистана.

Путин пожелал президенту Узбекистана крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а узбекистанскому народу — мира, благополучия и дальнейшего процветания, говорится в сообщении.

Главы двух государств констатировали, что регулярные встречи на высшем уровне открыли новую страницу в истории взаимоотношений народов, создали прочный фундамент дружественных и доверительных отношений, развития союзничества и стратегического партнерства.

«Собеседники выразили уверенность в том, что последовательная реализация подписанных документов и договоренностей, достигнутых в ходе встреч, позволит расширить масштабы взаимовыгодного узбекско-российского сотрудничества», — подчеркивает МИД.

Шавкат Мирзиёев родился 24 июля 1991 года в Джизакской области УзССР. После окончания вуза был председателем комитета комсомола Ташкентского ирригационного института, затем стал парторгом вуза.

В 1991 году Мирзиёев был назначен хокимом (главой администрации) Мирзо-Улугбекского района Ташкента, параллельно избран депутатом Верховного Совета страны. В 1996 году он возглавил администрацию Джизакской области, а 2001 году перешел на должность хокима Самаркандской области .

В 2003 году Мирзиёев назначен главой правительства страны.

В декабре 2016 года по итогам досрочных выборов президента Узбекистана, кандидат от Либерально-демократической партии Узбекистана, премьер-министр страны Шавкат Мирзиёев получил 88,61% голосов избирателей.