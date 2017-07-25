Дворкович: РФ и Турция обсудят поставки турецких томатов 18 августа

Москва, , 10:41 — REGNUM Российская Федерация и Турция проведут консультации на тему поставок турецких томатов на российский рынок 18 августа в Измире. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Ближайшие консультации будут во время Измирской выставки, 18 августа, по-моему, она будет, у нас там делегация едет и коллеги будут эту тему обсуждать, — сказал Дворкович. — По итогам посмотрим».

При этом вице-премьер РФ добавил, что российская делегация также обсудит с представителями Турции энергетику и ограничения по антидемпинговым мерам.

«Мы (власти РФ и Турции) договорились о консультациях на эту тему по отдельным антидемпинговым мерам, которые ранее были введены», — добавил Дворкович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2016 г. действует эмбарго на поставку ряда турецкой продукции, введенное РФ в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты.

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