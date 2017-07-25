Президент Киргизии объяснил свои неудачи отсутствием атмосферы для работы

Бишкек, , 10:37 — REGNUM «За шесть лет я довольно сильно посадил здоровье. Грустно, что я не успел все сделать, не было нормальной атмосферы для работы», — заявил 24 июля Алмазбек Атамбаев, выступая на последней пресс-конференции в качестве президента Киргизии.

Глава государства отметил, что сегодня Киргизия — это «совсем другая страна».

«У нас раньше отключали газ и свет. Наши сбежавшие президенты бежали отдавать нашу землю, чтобы был свет в приграничных районах. Однако мы сделали другую страну. Я хочу, чтобы страна развивалась и была чистой», — сказал он.

Алмазбек Атамбаев пообещал до конца своего президентского срока попытаться решить вопросы, касающиеся демаркации и делимитации границ.

«Сила Киргизии — ее люди. Мы должны напомнить каждому, что он должен гордиться своей страной, историей своей страны. Киргизы — древнейшая нация на Земле. Когда многих наций еще не было, киргизские руководители переписывались с императорами Китая», — подчеркнул глава государства.

Также киргизстанский лидер отметил, что многие из тех, кто сейчас пытается выставить себя «патриотами» Киргизии, ранее не давали стране нормально развиваться и находили любые предлоги для митингов и скандалов.

«Мне не раз рассказывали в кругу президентов: в те годы шли разговоры о том, что Киргизская Республика уже не будет единым государством», — подвел итог своего выступления президент.

ИА REGNUM напоминает, что 24 марта 2005 года произошла «Тюльпановая революция» — госпереворот, в ходе которого местная политическая оппозиция свергла первого президента Киргизии Аскара Акаева. Он бежал в Россию, где впоследствии поселился в Москве и начал преподавать в МГУ.7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция» — вооруженная смена власти, в результате которой киргизстанцы свергли второго президента Киргизии Курманбека Бакиева. Он вместе с гражданской женой и младшими детьми также бежал из страны и поселился в столице Белоруссии.

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