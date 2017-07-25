Президент Киргизии заявил, что никогда не простит своих предшественников

Бишкек, , 10:22 — REGNUM «Про бывшего президента Аскара Акаева говорят, чтобы я простил его. Но как можно прощать таких людей?! У Киргизии была одна тысяча тонн золота. А он отдал их своему дяде ради своей шкуры, ради своей ненасытной семейки. Как такое можно прощать, когда наш народ голодает? Лично я Акаева никогда не прощу», — заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, выступая на пресс-конференции 24 июля.

По словам киргизстанского лидера, в период правления Аскара Акаева доля Киргизии в проекте по разработке крупнейшего в стране золоторудного месторождения «Кумтор» снизилась с 67% до 16%.

Глава государства отметил, что его предшественники — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев пытались продать за бесценок и «Джеруй» — второе по запасам золота месторождение страны.

«Два раза его продавали по 300 сомов (256 рублей по текущему курсу). А мы в итоге продали за $100 млн (свыше 5,89 млрд рублей). Как можно прощать таких сволочей, которые сделали столько гадостей? Как можно прощать их? Никогда не прощу! Не знаю, после меня, может, кто-то и простит», — сказал Атамбаев.

Президент Киргизии признался, что в свое время семья Акаевых отобрала его бизнес и вынудила продавать принадлежавшие ему акции за бесценок.

«Часть денег потратил на политику. Я думаю, что дал достойный ответ. Я стал политиком поневоле, и хочу, чтобы бизнесмены не шли в парламент из-за страха», — добавил он.

Также Алмазбек Атамбаев акцентировал внимание журналистов на том, что у киргизстанских властей появилась некая возможность привлечь к ответственности Максима Бакиева — сына экс-президента Курманбека Бакиева.

«Мы нашли ниточку решения вопроса. И он получит даже в Англии заслуженное наказание, и очень большое. Как именно — государственный секрет. Однако появился хороший шанс, мы его не упустим. Тем более, что для меня это тоже один из самых важных вопросов. Но сейчас мы докажем всем, что наказание неизбежно, и на этот раз Максиму отвертеться не удастся», — подчеркнул Атамбаев.

Подводя итог своего выступления, глава государства выразил сожаление, что в стране нет разведки уровня «Моссада», необходимой для того, чтобы найти и наказать Жаныша Бакиева — брата Курманбека Бакиева и бывшего руководителя Службы госохраны Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что за годы независимости в Киргизии дважды происходила насильственная смена власти. В ходе «Тюльпановой революции» 24 марта 2005 года был свергнут и бежал в Россию президент Аскар Акаев. Сейчас бывший киргизстанский лидер проживает в Москве, где занимается преподавательской и научной деятельностью.

Вместо него пост главы государства занял Курманбек Бакиев, который был свергнут в результате «Апрельской революции» 7 апреля 2010 года и нашел прибежище в столице Белоруссии.

Отметим, что киргизстанские судебные органы заочно приговорили Курманбека Бакиева, а также его брата Жаныша Бакиева к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Также аналогичный приговор был неоднократно вынесен в отношении Максима Бакиева — старшего сына экс-президента Киргизии.

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