Греческая полиция задержала более 50 нелегальных беженцев на острове Лесбос

Афины , , 10:12 — REGNUM Греческая полиция задержала 24 июля более 50 нелегальных беженцев на острове Лесбос, сообщает Berliner Morgenpost со ссылкой на государственный телеканал ERT.

Сообщается, что ранее им было отказано в предоставлении временного убежища в стране. Помимо этого, у них не были обнаружены документы, удостоверяющие личность.

Отмечается, что это не первое задержание мигрантов: неделей ранее более 30 человек, преимущественно африканцев, были задержаны полицией из-за беспорядков, устроенных ими в лагере для беженцев.

Причиной мятежа являлся отказ их высылки в Турцию в рамках миграционной сделки Турции и ЕС.

В целом в лагерях на острове Лесбос проживают около четырех тыс. беженцев.

Напомним, соглашение между Анкарой и Брюсселем было подписано в марте 2016 года. Сделка подразумевает высылку нелегально прибывших в Грецию беженцев обратно в Турцию. Все финансовые расходы на себя берет ЕС.

Таким образом, в марте 2016 года 1210 беженцев, попавших на греческие острова, были отправлены в Турцию. В это же время 6254 сирийских беженца проникли в ЕС, 2270 из которых — в Германию.

В соглашении оговаривалось, что на каждого нелегально перемещенного беженца, отправленного из Греции в Турцию, в страны ЕС из Турции принимался один сирийский беженец.