МВД Италии: «Европа и Африка должны решать вместе миграционный вопрос»

Тунис, , 10:01 — REGNUM Совещание контактной группы Африки и Европы состоялась в Тунисе в понедельник, 24 июля. Центральными темами стали обсуждение мер по ограничению оттока мигрантов на центральном Средиземноморском маршруте, активизация деятельности и сотрудничество в борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозов мигрантов; устранение коренных причин незаконной миграции.

В совещании приняли участие министры внутренних дел Италии, Германии, Австрии, Франции, Мальты, Словении и Швейцарии, Алжира, Ливии, Мали, Нигера, Чада и Туниса. Также присутствовал Европейский комиссар по вопросам иммиграции Димитрис Аврамопулос.

В своем выступлении министр внутренних дел Италии Марко Миннити подчеркнул, что по проблеме иммиграции Европа и Африка обязаны работать вместе.

«Мы должны выстроить стратегический план, зная, что ни одна страна не может справиться в одиночку, и что ни одна страна не может быть оставлена наедине с этой проблемой. Тот, кто имеет уши слышать, да услышит», — заявил министр.

«Сегодня мы сделали ещё один шаг вперед: мы не просто привлекли другие африканские страны, мы имеем важную контактную группу по Европе и Африке, сегодня к нам примкнули Тунис и Ливия, Алжир, Нигер, Мали и Чад, которые являются ключевыми странами для контроля центрального средиземноморского маршрута», — заявил министр Миннити в интервью информационному каналу TG1.

По словам главы МВД, на совещании министров речь шла о регулирования миграционных потоков, а также о принятии незамедлительны мер, позволяющих иметь такие приемные центры, которые бы регулировали миграционные потоки, обеспечивая соблюдение прав человека.

Также итальянский министр призвал своих коллег подумать о «сбалансированной Европе». По словам Миннити, ЕС должен решать вопрос о Южном и Средиземном маршрутах миграции также, как сделал это в Турции, то есть с помощью финансовых ресурсов и проектов, как это было сделано для закрытия балканского маршрута. Соглашение, подписанное в марте 2016 года между 28 странами ЕС и Турцией, предусматривало блокирование потоков сирийский беженцев и иракцев в основном в Германии и репатриацию в Турцию всех нелегальных мигрантов, высадившихся на греческих островах. Все это в обмен на транш в 3 миллиарда евро.