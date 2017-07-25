Трамп прокомментировал информацию о «закрытии» программы ЦРУ по Сирии

Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Информация СМИ о закрытии программы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по оказанию поддержки умеренной оппозиции в Сирии не соответствует действительности. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Принадлежащая основателю Amazon газета The Washington Post сфабриковала факты о прекращении мной крупных, опасных и расточительных переводов сирийским повстанцам, сражающимся с режимом Асада (президент Сирии Башар Асад)», — написал глава Белого дома.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в администрации президента США сообщила, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы дал распоряжение закрыть программу по поддержке некоторых отрядов так называемой сирийской оппозиции — группировок, с помощью которых Вашингтон хотел свергнуть президента Сирии Башара Асада.

По данным издания, на сворачивании этой программы настаивал Кремль. Это решение было принято президентом США в рамках программы его администрации по улучшению отношений с Москвой.

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