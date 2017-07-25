На «Территории смыслов» — день Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Дворики, Владимирская область, , 09:10 — REGNUM

Опытом организации фестиваля 1985 года с участниками форума первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Участники дискуссии обсудят обсудит роль молодёжных общественных объединений в подготовке будущего фестиваля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года.

Всего его участниками станут порядка 7000 аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов со всей страны в возрасте от 18 до 30 лет.

Четвёртая образовательная смена завершит свою работу 27 июля. Уже 29 июля работу площадки продолжит смена молодых парламентариев и политических лидеров.

Организатором форума «Территория смыслов на Клязьме» является Федеральное агентство по делам молодежи.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день, 14 октября, в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тысяч иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

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