«Единая Россия» утвердила кандидатов в муниципалитет Ярославля

Ярославль, , 09:06 — REGNUM Вечером, 24 июля в Ярославле прошел второй этап Конференция местного отделения партии «Единая Россия», где был утверждены кандидаты на выборы в муниципалитет города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сюрпризов почти нет. Главной интригой оставалось включение или невключение в число кандидатов лишенного мандата председателя муниципалитета Ярославля действующего созыва Павла Зарубина. Однако Зарубин в списках есть.

Напомним, 28 мая этого года жители города Ярославля на предварительном голосовании партии «Единая Россия» определили тех кандидатов, которые, по их мнению, достойны представлять партию на выборах в муниципалитет города. После того, как все голоса были посчитаны, в каждом из девятнадцати городских избирательных округов были определены двойки лидеров, которых «Единая Россия» выдвинет на предстоящее голосование.

Учитывая, что 10 сентября голосование за депутатов муниципалитета города будет проходить по двум спискам — одномандатному и по единому округам, стоял вопрос о том, кто из избранных участников предварительного голосования будет выдвинут по каждой их систем.

Списки кандидатов, утвержденные региональным политсоветом и выставленные на тайное голосование, были поддержаны большинством делегатов конференции тайным голосованием.

По одномандатным избирательным округам «Единая Россия» на выборы в муниципалитет города Ярославля выдвинет следующих кандидатов:

Терр. группа №1: Алексей Морозов;

Терр. группа №2: Андрей Золотовский;

Терр. группа №3: Вадим Канашкин;

Терр. группа №4: Владимир Молодкин;

Терр. группа №5: Роман Галагаев;

Терр. группа №6: Павел Зарубин;

Терр. группа №7: Сергей Смоленский;

Терр. группа №8: Илья Горохов;

Терр. группа №9: Алексей Чернобровкин;

Терр. группа №10: Михаил Писарец;

Терр. группа №11: Александр Дегтярев;

Терр. группа №12: Дмитрий Петровский;

Терр. группа №13: Дмитрий Волончунас;

Терр. группа №14: Юлия Миронова;

Терр. группа №15: Константин Шлапак;

Терр. группа №16: Игорь Бортников;

Терр. группа №17: Александр Забирко;

Терр. группа №18: Миша Халтян;

Терр. группа №19: Дмитрий Кузьмин.

В списке кандидатов по единому избирательному округу следующие лица:

Терр. группа №1: Евгений Баранов, Алексей Морозов;

Терр. группа №2: Сергей Фефилин, Андрей Золотовский;

Терр. группа №3: Андрей Лихачев, Вадим Канашкин;

Терр. группа №4: Николай Контров, Владимир Молодкин;

Терр. группа №5: Алексей Таганов, Роман Галагаев;

Терр. группа №6: Эдуард Авдалян, Ефим Савченко;

Терр. группа №7: Андрей Ганелин, Сергей Смоленский;

Терр. группа №8: Алексей Малютин, Илья Горохов;

Терр. группа №9: Светлана Агашина, Алексей Чернобровкин;

Терр. группа №10: Анна Замыслова, Михаил Писарец;

Терр. группа №11: Ирина Власова, Александр Дегтярев;

Терр. группа №12: Михаил Пихтов, Дмитрий Петровский;

Терр. группа №13: Андрей Щенников, Дмитрий Волончунас;

Терр. группа №14: Александр Черепанин, Юлия Миронова;

Терр. группа №15: Сергей Калинин, Константин Шлапак;

Терр. группа №16: Евгений Мясников, Игорь Бортников;

Терр. группа №17: Артур Ефремов, Александр Забирко;

Терр. группа №18: Дмитрий Соколов, Миша Халтян;

Терр. группа №19: Олег Ненилин, Дмитрий Кузьмин.

Кроме того, на конференции обсуждались планы отделения на последующее пятилетие.

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