«Яблоко» выдвинуло кандидатов в ярославский муниципалитет

Ярославль, , 09:00 — REGNUM 24 июля Ярославское региональное отделение партии «Яблоко» выдвинуло кандидатов в депутаты муниципалитета Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

По 11 округу Кировского района Ярославля выдвинут бывший заместитель мэра, лидер регионального «Яблока» Олег Виноградов, по 12 округу общественный активист, создатель движения «Неравнодушный Ярославль» Евгений Жаворонков, а по 14 округу — бывший заместитель мэра Игорь Блохин. Больше известных фамилий в списке «Яблока» нет.

Олег Виноградов и Игорь Блохин в 2012 году были в числе руководителей избирательной кампании кандидата на пост мэра Ярославля Евгения Урлашова, после его избрания Виноградов стал заместителем, а Блохин — советником мэра. Но после выборов в муниципалитет в октябре 2012 года Игорь Блохин перешёл в оппозицию к Урлашову и активно критиковал как самого Урлашова, так и его команду. Сейчас бывшие оппоненты снова решили объединить усилия.

Председатель регионального «Яблока» Олег Виноградов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM рассказал, что партийцы планируют получить 10% голосов избирателей. Главными лозунгами предвыборной кампании «яблочников» станут «Ярославль — город свободных людей», «Власть под контроль ярославцев», «Вернём выборы мэра Ярославля».

«Главная задача власти — инвестиции в человека и уважение к человеку. Мы за достойную жизнь ярославцев, за здоровье граждан, развитие человека», — заявил Олег Виноградов.

На выборах депутатов муниципалитета Ярославля в октябре 2012 года за «Яблоко» проголосовало 5,03% избирателей, что позволило партии получить один депутатский мандат в муниципалитете Ярославля.

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