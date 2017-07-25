Сергей Неверов: В работе форума «ЕР» приняли участие более тысячи человек

Краснодар, , 08:53 — REGNUM Сергей Неверов сообщил, что в работе форума принимают участие секретари региональных, местных, первичных отделений партии, региональные координаторы федерального партийного проекта «Городская среда», заместители глав субъектов РФ, курирующие вопросы городской среды, главы администрации городов, представители профильных вузов по вопросам развития комфортной городской среды.

Секретарь Генсовета партии отметил, что участники Форума работали на четырех дискуссионных площадках, на которых обсуждались вопросы благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и вовлечения жителей в реализацию проектов благоустройства, а также вопросы федеральной финансовой поддержки проекта «Городская среда».

«В работе дискуссионных площадок приняли участие более тысячи человек. Уже по сложившейся традиции до начала пленарного заседания представители дискуссионных площадок обсудили с Председателем партии Дмитрием Медведевым по итогам их работы инициативы и предложения», — сказал Сергей Неверов, добавив, что все предложения, которые еще появятся в ходе работы, следует передавать в письменном виде.

Представители всех дискуссионных площадок Форума внесли предложения для их включения в текст итоговой Резолюции Форума «Единой России» «Городская среда», прошедшего в Краснодаре.

Участники дискуссионной площадки «Комфортный двор» предложили разработать процедуры принятия решений о благоустройстве междворовых территорий, учитывающие статус земельных участков. По их мнению, также необходимо создать упрощенный механизм передачи муниципалитетами находящихся в общем имуществе многоквартирных домов объектов, находящихся на территории дворов, благоустроенных с привлечением бюджетных средств.

«При этом необходимо установить обязанности собственников помещений в МКД, принять такое имущество и обеспечить его содержание», — отметил модератор площадки, глава города Чебоксары Алексей Ладыков.

В свою очередь мэр города Котовск Алексей Плахотников, подводя итоги площадки «Благоустройство малых городов», заявил, что участники дискуссии призывают заниматься не только благоустройству парков, но и обращать внимание на поддержание объектов в малых городах, к которым уделяет внимание ЮНЕСКО. Кроме того, по его словам, требуется поддержать моногорода на основе концепции «Пять шагов благоустройства», которая предусматривает дифференцированный подход к определению целевых показателей по развитию городской среды, исходя из размеров моногородов, их социального и экономического потенциала.

Также участники площадки сошлись во мнении внести изменения во Всероссийский конкурс муниципальных практик с тем, чтобы расширить его.

«Требуется также расширять возможности участия граждан в проектах формирования комфортной городской среды», — сказал Алексей Плахотников.

Различные подходы к изменению внешнего облика российских городов обсуждались на площадке «Городская среда: стандарты и индекс качества». Как отметила модератор дискуссии, гендиректор архитектурного бюро «Рождественка» Наринэ Тютчева, при разработке стандартов дизайн-кодов нужно иметь в виду, что часть исторических городов являются культурным наследием, в связи с чем важно вести работу в рамках законодательства.

В свою очередь, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов сообщил, что сейчас разрабатываются стандарты по развитию территорий.

«Это методическое руководство, призвано сформировать целевые модели развития разных типов городской среды, — отметил он, — Стандарт призван послужить основой для пересмотра существующей правовой и нормативной базы».

Алексей Муратов констатировал, что сегодня на лицо дефицит городской среды, тех типов застройки, которые бы соответствовали представлениям о городской среде.

«Современная городская среда должна быть разнообразной и компактной. Многие инфраструктурные объекты должны находиться в 10−15 минут от дома. Именно такая среда оказывается наиболее жизнеспособной, позволяющей городу приспосабливаться к переменам, в том числе социальным», — указал участник Форума.

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Форума Партии «Городская среда» в Краснодаре, сообщил, что Правительство РФ поручит Минэкономразвития РФ и Минстрою России подготовить Стратегию развития городов России на период до 2025 года.

«Я считаю правильным то предложение, которое было сформулировано во время дискуссий, о разработке на основе Стратегии пространственного развития Стратегии развития городов до 2025 года. Я дам такое поручение Министерству экономического развития вместе с Министерством по строительству, надо к этому привлечь и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», — заявил Дмитрий Медведев.

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Председатель партии предложил проголосовать за принятие проекта резолюции, в котором содержатся ключевые предложения, озвученные участниками Форума.

«Этот проект можно принять за основу и поручить оргкомитету в двухнедельный срок доработать документ с учетом дополнительно поступивших предложений», — резюмировал он.

В проект резолюции, в частности, вошла рекомендация Минстрою России подготовить предложения по совершенствованию законодательства РФ по вопросам благоустройства, в том числе внесение в ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменений, направленных на совершенствование правового регулирования вопросов благоустройства территорий муниципальных образований, включая более четкое разграничение сферы правового регулирования вопросов благоустройства между РФ, субъектами РФ и органами местного самоуправления. Речь, в том числе, идет о введении на федеральном уровне обязанности для собственников (законных владельцев) зданий, строений, сооружений по содержанию прилегающих территорий, установления порядка и условий исполнения такой обязанности в правилах благоустройства, утверждаемых муниципальными образованиями, а также изменений, направленных на создание и внедрение современных правил и стандартов благоустройства территорий поселений.

Совместно с Минфином РФ при формировании федерального бюджета на 2018−2020 годы Минстрою России рекомендуется предусмотреть выделение субсидий субъектам РФ на мероприятия по созданию комфортной городской среды в размере не ниже уровня 2017 года, в том числе предусмотрев дополнительное выделение средств на оказание поддержки благоустройства мест массового отдыха в малых городах в рамках проекта «Парки малых городов», а также на организацию обучения представителей субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в рамках реализации проекта.

Совместно с Фондом развития моногородов Минстрою России рекомендовано продолжить реализацию проектов и мероприятий в монопрофильных муниципальных образованиях на основе концепции «Пять шагов благоустройства» до 2022 года с целью дальнейшего повышения качества среды моногородов.

Кроме того, фракции «Единой России» в Государственной Думе рекомендуется поддержать предварительно одобренные и обсужденные с участием партии предложения по совершенствованию законодательства РФ по вопросам благоустройства, а также продолжить реализацию в 2018 году федеральных партийных проектов «Городская среда» и «Парки малых городов».