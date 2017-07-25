Генсек ООН призвал урегулировать конфликт вокруг Катара

Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал на необходимость провести переговоры между представителями Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, чтобы найти пути выхода из сложившегося кризиса. Об этом, как передает RT, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Генсек приветствует призыв эмира Катара к диалогу, — сказал Хак. — Вкупе с шестью принципами, озвученными ранее министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, эти заявления демонстрируют готовность сторон урегулировать разногласия через компромисс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2017 г. Саудовская Аравия и ее союзники Египет, Бахрейн, ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром. Представители этих стран обвиняют Доху в поддержке террористических группировок и сближении с Ираном, что противоречит интересам стран Персидского залива.

Арабские страны передали Катару список своих требований, ключевыми из которых являются разрыв дипотношений с Ираном, закрытие международной телекомпании Al Jazeera, а также прекращение Катаром военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие её военной базы на своей территории.

Катар отверг обвинения в свой адрес и отказывается выполнять выдвинутые требования.

Читайте также: Египет изменил правила въезда для граждан Катара

Читайте также: Спецслужбы США указали на причастность ОАЭ к кибератаке на Катар