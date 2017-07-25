Генсек НАТО может организовать поездку немецких депутатов в Конью

Конья, Турция, , 08:52 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает того, что может организовать визит немецких депутатов на турецкую авиабазу в Конье, пишет 24 июля Die Zeit.

Руководитель пресс-службы альянса Пирс Казалет заявил, что генсек «уже находится в контакте» с немецкими и турецкими представителями власти.

Сообщается, что НАТО «опасается» возможного вывода военных бундесвера с базы, составляющих одну треть всех военных миссии альянса AWACS в Конье.

AWACS — это авиационный комплекс радиообнаружения и наведения, который используется в рамках борьбы с террористами: с его помощью проходят мониторинговые операции в воздушном пространстве Ирака и Сирии.

Депутаты из Союза ХДС/ХСС (правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социалистического союза) и партии Зеленых положительно отнеслись к намерениям Столтенберга помочь Германии «оказать давление на Турцию».

Они считают, что в рамках НАТО визит немецких депутатов в Конью «более осуществим».

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отказались комментировать ситуацию, «не веря, что Столтенберг сможет что-либо изменить», а депутаты от Левой партии, в свою очередь, назвали планы генсека «гнилым компромиссом».

Напомним, Турция в очередной раз запретила немецким депутатам посетить военных бундесвера в Конье 17 июля. Анкара объясняет это тем, что Германия предоставляет убежище бывшим турецким чиновникам и офицерам, причастным к организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на турецкой базе Инджирлик по той же причине уже началось передислоцирование немецких военных и техники на иорданскую военную базу.

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