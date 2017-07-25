Спецпредставитель Госдепа выступил за поставку оружия Украине

Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Власти США активно рассматривают вопрос о возможной поставке оружия Украине. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью ВВС.

«Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и вывести танки, помогло бы остановить Россию, которая угрожает Украине», — сказал он.

При этом представитель Госдепа США выразил мнение, что поставка оружия Украине не будет являться провокацией со стороны Вашингтона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.

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