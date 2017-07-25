Трамп не планирует отменять санкции против России

Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Глава Белого дома Дональд Трамп поддерживает сохранение ограничительных мер в отношении Российской Федерации, КНДР и Ирана. Об этом, как передает НТВ, заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

«Президент (Трамп) ясно говорил о своей поддержке сохраняющихся санкций в отношении этих трех стран, — говорит Сандерс. — У него нет намерения избавляться от них (санкций)».

При этом первый заместитель пресс-секретаря Белого дома добавила, что Трамп намерен изучить законопроект о новых санкциях против России, чтобы проверить, соответствует ли он интересам народа США.

«Он (Трамп) хочет гарантировать, что американцы получат наилучшую возможную сделку», — говорит Сандерс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Демократической и Республиканской партий в США достигли консенсуса при подготовке законопроекта о санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

В случае принятия документа, рассмотрение которого в Конгрессе США назначено на текущей неделе, президент Дональд Трамп должен будет предоставлять Конгрессу США отчет обо всех предполагаемых действиях в отношении этих трех стран.

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