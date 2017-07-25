Эрдоган прокомментировал реакцию США на покупку Турцией С-400

Анкара, , 07:21 — REGNUM Власти Турции не видят причин для беспокойства США в покупке турецкой стороной систем противоракетной обороны (ПРО) С-400. Об этом, как передает Anadolu, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

«Почему покупка российских С-400 вызывает такое беспокойство, — говорит глава государства. — Каждая страна принимает необходимые меры для обеспечения безопасности».

Заявление Эрдогана было сделано на следующий день после выступления главы Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефа Данфорда, раскритиковавшего возможную покупку систем С-400 Анкорой.

15 июля министр обороны США Джеймс Мэттис рассказал сотрудникам СМИ, что решение Турции закупить зенитно-ракетные системы С-400 российского производства — это суверенное право данной страны.

При этом высокопоставленный военный напомнил, что Турция является членом военного блока НАТО, и российские комплексы С-400 несовместимы с военной техникой Североатлантического альянса, которая в основном стоит на вооружении турецкой армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года власти Турции начали диалог с Москвой о покупке С-400. А в начале июня Москва и Анкара уже решили все технические вопросы контракта по С-400.

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