Берлин выделит €100 млн на восстановление Мосула

Берлин, , 07:43 — REGNUM Германия дополнительно выделит в 2017 году €100 млн на восстановление Мосула и стабилизацию ситуации безопасности в городе, пишет 25 июля Der Deutschlandfunk со ссылкой на министра по вопросам экономического сотрудничество и развития Германии Герда Мюллера.

До этого Германия уже предоставляла финансовую помощь властям Мосула в размере €50 млн. Деньги шли в основном на восстановление разрушенных боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) районов, чтобы в дальнейшем большинство жителей города, находящихся в бегах, вернулись обратно.

Согласно официальным данным Международной организации по миграции (МОМ), на 13 июля около 1,5 млн человек покинули восточную и западную части Мосула, это примерно 175 тыс. семей.

Напомним, операция по освобождению этого города началась в октябре 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, официально об освобождении города вооруженными силами Ирака было объявлено 9 июля, когда глава иракского правительства Хайдар Абади поздравил иракских военных и их союзников с победой.

Тем не менее, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему продолжают сопротивление в городе.

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