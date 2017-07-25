Эрдогану плевать на права человека — Die Tagesschau

Брюссель, , 06:56 — REGNUM В Брюсселе уже никто не отрицает, что Турция все больше дистанцируется от Евросоюза, переговоры о членстве находятся в почти замороженном состоянии, пишет 24 июля Die Tagesschau.

Евродепутат Арне Литц считает, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «плевать на права человека, как и на членство в ЕС».

Однако Евросоюз не стремится официально объявлять о прекращении переговоров о членстве, и пока нет никаких признаков, что это произойдет в ближайшее время.

Литц объясняет это тем, что «Брюсселю невыгодно оставлять Анкару наедине с собой и со своими противниками».

Напомним, двусторонние переговоры о членстве Турции в ЕС начались еще в 2015 году. Брюссель утверждает, что медленный темп объясняется большой ответственностью, которая лежит на Турции, а также невыполнением ею определенных условий.

Режим ЧП, «произвольные аресты» простых граждан, депутатов и губернаторов, — все это тормозит переговоры о членстве Турции в ЕС.

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